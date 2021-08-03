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Олимпиада-2020

Муса Евлоев: эта заставка помогла мне выиграть Олимпийские игры

Елена Прошина
1 час назад

Российский борец греко-римским стилем Муса Евлоев поделился, какая заставка помогла ему выиграть Олимпийские игры.

Муса Евлоев: эта заставка помогла мне выиграть Олимпийские игры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен из России признался, что у него на заставке стояло изображение Олимпийской медали в Токио. Борец загрузил ее на телефон, как только дизайн медали был опубликован в сети.

"Даже не помню, когда это было — 2018 или 2019 год. Вставал утром — смотрел на неё, ложился вечером — тоже смотрел", — сказал Евлоев.

Муса Евлоев стал чемпионом Олимпийских игра в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов. В финале российский борец встретился с спортсменом из Армении Артуром Алексаняном, который выиграл ОИ в Рио-Де-Жанейро в 2016 году.

Ранее сообщалось, что армянский спортсмен после поражения Мусе Евлоеву в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде-2020 в Токио высказал недовольство исходом поединка.

«Надо быть из России, чтобы выиграть», — заявил Алексанян.

Олимпиада-2020,Муса Евлоев,Артур Алексанян,
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