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Олимпиада-2020

Муж Тимановской рассказал, что ее маме звонили из администрации Лукашенко

Газета.Ru
1 час назад

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, рассказал, что ее маме звонили из администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает Tribuna.

Муж Тимановской: маме Кристины звонили из администрации Лукашенко
Фото: @arseni_zdanevich/Instagram@arseni_zdanevich/Instagram

«Были и есть опасения за моих родителей, за родителей Кристины. Сейчас держу с ними связь. Да, они сильно переживают, но ничего страшного пока не случилось. Маме Кристины уже звонили из администрации Лукашенко, задавали какие-то вопросы. Подробностей разговора не знаю, но такой звонок был», — сказал Зданевич.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Ожидается, что 4 августа она вылетит в Польшу.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.

Ранее в МИД Украины рассказали, что оказывают необходимую помощь мужу легкоатлетки Тимановской.

Олимпиада-2020,МИД,
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