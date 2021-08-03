Пловчиха Ефимова обратилась к болельщикам

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио. Своё обращение российская пловчиха оставила на странице в Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

Ефимова поблагодарила всех, кто поддерживал её.

Спасибо за добрые слова и «не очень». Всё это делает меня сильнее, — написала Ефимова.

В Токио Ефимова выступила только на дистанции 100 метров брассом, на которой заняла пятое место.