Пловчиха Ефимова обратилась к болельщикам

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио. Своё обращение российская пловчиха оставила на странице в Instagram.
Ефимова поблагодарила всех, кто поддерживал её.
Спасибо за добрые слова и «не очень». Всё это делает меня сильнее, — написала Ефимова.
В Токио Ефимова выступила только на дистанции 100 метров брассом, на которой заняла пятое место.
Ранее сообщалось, что шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о критике со стороны соотечественников за то, что она не смогла завоевать медаль на Олимпиаде в Токио.