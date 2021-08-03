Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио

News.ru
1 час назад

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио. Своё обращение российская пловчиха оставила на странице в Instagram.

Пловчиха Ефимова обратилась к болельщикам
Фото: ТАССТАСС

Ефимова поблагодарила всех, кто поддерживал её.

Спасибо за добрые слова и «не очень». Всё это делает меня сильнее, — написала Ефимова.

В Токио Ефимова выступила только на дистанции 100 метров брассом, на которой заняла пятое место.

Ранее сообщалось, что шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о критике со стороны соотечественников за то, что она не смогла завоевать медаль на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада-2020,Юлия Ефимова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители