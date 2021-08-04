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Олимпиада-2020

На Олимпиаде в Токио выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
3 часа назад

Положительный результат теста на коронавирус за последние сутки получили по меньшей мере 29 человек из числа задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, что стало антирекордом, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

На Играх в Токио выявили 29 новых случаев COVID-19
Фото: ReutersReuters

Среди инфицированных есть четыре спортсмена. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 322. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода (начиная с 1 июля) было сделано более 500 тыс. тестов на коронавирус, передает ТАСС.

Накануне на ОИ в Токио выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. В минувшее воскресенье исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто выразил обеспокоенность по поводу «сравнительно большого» числа случаев коронавируса среди проживающих в Японии подрядчиков ОИ в Токио.

В конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур.

Олимпиада-2020,ИТАР-ТАСС,
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