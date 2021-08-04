Олимпиада-2020: скандал с интерсекс-спортсменом и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.
Спортсменка из Намибии, 18-летняя Кристин Мбома, завоевывавшая серебро Олимпийских игр в Токио в дистанции 200 метров, является интерсекс-спортсменом, у нее врожденная мужская комбинация хромосом и высокий уровень тестостерона. Чемпион Европы в спринте поляк Марцин Урбас уже призвал бегунью «доказать, что она женщина», пишет «Рамблер».
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио, объяснила критику в адрес тренерского штаба эмоциональным напряжением. В интервью белорусскому государственному телевидению спортсменка заявила, что очень нервничала из-за поездки на первую в ее жизни Олимпиаду, пишет «Рамблер».
Сборная России по синхронному плаванию будет добиваться отстранения от крупных соревнований диджея, который уже вторую Олимпиаду путает музыку на выступлении россиянок. Несмотря на проблемы с музыкой, Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина вышли в финал, который пройдет сегодня в Токио, сообщает «Рамблер».
Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с соревнований в беге на 100 м с барьерами на Олимпиаде в Токио из-за травмы. По словам тренера, у Шубенкова «что-то щелкнуло во время разминки и ему очень больно», сообщает «Рамблер».
Украинец Сергей Кулиш, делая выстрел из винтовки с трех положений с дистанции в 50 метров, попал в десятку. Несмотря на точное попадание, спортсмен занял последнее место на Олимпиаде в Токио, так как стрелял по чужой мишени, пишет «Рамблер».
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал слабым борца Артура Алексаняна, который отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения. В финале соревнований по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио армянский спортсмен уступил россиянину Мусе Евлоеву и посчитал судейство предвзятым, сообщает «Рамблер».
На Олимпиаде в Токио 3 августа бронзу в спортивной гимнастике взял Никита Нагорный, а титул олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе завоевал Муса Евлоев. Таким образом сборная России сохранили пятое место в неофициальном медальном зачете, сообщает «Рамблер».
Американская газета The New York Times в своей статье, посвященной выступлению сборной России на Олимпиаде в Токио, пришла к выводу, что россияне и спортивные чиновники гордятся победами своих спортсменов. При этом их не волнуют ограничения, наложенные на сборную из-за допингового скандала, пишет «Рамблер».