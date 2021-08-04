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Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: скандал с интерсекс-спортсменом и другие ключевые события

Алиса Селезнёва
42 минуты назад

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

Олимпиада-2020: скандал с интерсекс-спортсменом и другие ключевые события
Фото: ReutersReuters

«Пусть докажет, что она женщина». Скандальный финал в легкой атлетике

Видео дня

Спортсменка из Намибии, 18-летняя Кристин Мбома, завоевывавшая серебро Олимпийских игр в Токио в дистанции 200 метров, является интерсекс-спортсменом, у нее врожденная мужская комбинация хромосом и высокий уровень тестостерона. Чемпион Европы в спринте поляк Марцин Урбас уже призвал бегунью «доказать, что она женщина», пишет «Рамблер».

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Тимановская впервые заговорила

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио, объяснила критику в адрес тренерского штаба эмоциональным напряжением. В интервью белорусскому государственному телевидению спортсменка заявила, что очень нервничала из-за поездки на первую в ее жизни Олимпиаду, пишет «Рамблер».

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Российские синхронистки призвали отстранить диджея на Олимпиаде

Сборная России по синхронному плаванию будет добиваться отстранения от крупных соревнований диджея, который уже вторую Олимпиаду путает музыку на выступлении россиянок. Несмотря на проблемы с музыкой, Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина вышли в финал, который пройдет сегодня в Токио, сообщает «Рамблер».

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«Ему очень больно»: Шубенков снялся со старта в Токио

Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с соревнований в беге на 100 м с барьерами на Олимпиаде в Токио из-за травмы. По словам тренера, у Шубенкова «что-то щелкнуло во время разминки и ему очень больно», сообщает «Рамблер».

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В десятку! Украинец выстрелил в чужую мишень

Украинец Сергей Кулиш, делая выстрел из винтовки с трех положений с дистанции в 50 метров, попал в десятку. Несмотря на точное попадание, спортсмен занял последнее место на Олимпиаде в Токио, так как стрелял по чужой мишени, пишет «Рамблер».

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Удел слабых: в России осудили Алексаняна за отказ надевать медаль

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал слабым борца Артура Алексаняна, который отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения. В финале соревнований по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио армянский спортсмен уступил россиянину Мусе Евлоеву и посчитал судейство предвзятым, сообщает «Рамблер».

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Сборная России завоевала две медали за день на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде в Токио 3 августа бронзу в спортивной гимнастике взял Никита Нагорный, а титул олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе завоевал Муса Евлоев. Таким образом сборная России сохранили пятое место в неофициальном медальном зачете, сообщает «Рамблер».

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«Россия издевается над запретами Олимпийских игр»

Американская газета The New York Times в своей статье, посвященной выступлению сборной России на Олимпиаде в Токио, пришла к выводу, что россияне и спортивные чиновники гордятся победами своих спортсменов. При этом их не волнуют ограничения, наложенные на сборную из-за допингового скандала, пишет «Рамблер».

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Олимпиада-2020,Сергей Кулиш,Светлана Колесниченко,Никита Нагорный,Артур Алексанян,Светлана Ромашина,Сергей Шубенков,Михаил Мамиашвили,СБОРНАЯ РОССИИ,New York Times,
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