Легкоатлетка Тимановская определилась, где продолжит карьеру

"Слегка удивлена, что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом, потому что это была ситуация, которая касалась только спорта. Была совершена ошибка, из-за которой не смогли две участницы Олимпиады приехать на Игры. И все, что я хотела высказать – кто-то должен понести ответственность за эту ошибку. Я никаким образом не пыталась связывать это с политикой. Поэтому то, что произошло, стало для меня большим удивлением. Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все, что я сейчас хочу – это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру здесь (в Польше). Мы выбрали Польшу, потому что общалась с родителями, которые сказали, что, возможно, Польша наилучший для меня вариант. Потому что у них, возможно, получится сюда приезжать ко мне, чтобы мы смогли иногда встречаться", – заявила Тимановская.