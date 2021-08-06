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Олимпиада-2020

В Евросоюзе считают, что Лукашенко нарушил олимпийское перемирие

Газета.Ruиещё 11
1 час назад

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за нарушение олимпийского перемирия после инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Евросоюз обвинил Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Однако, еще одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения олимпийского перемирия", — написал верховный представитель в Twitter.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано "эмоционально-психологическим состоянием".

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в 2 августа сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша "сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру".

Ранее белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шимак лишены аккредитаций и выселены из олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину.

Олимпиада-2020,Жозеп Боррель,Александр Лукашенко,МИД,ЕС,
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