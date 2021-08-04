Вслед за участницей Олимпиады Кристиной Тимановской, которая на днях отказалась возвращаться на родину, об аналогичном решении объявили еще два легкоатлета. Они не участвуют в Играх в Токио, а находятся на отдыхе в Германии, где и пожелали остаться.

Речь идет о Яне Максимовой и ее супруге Андрее Кравченко. Максимова написала в Instagram: «Мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни». Также, по словам спортсменки, она 16 лет выступала за сборную Белоруссии, которой на нее было «абсолютно все равно»: не было врача, «который хотя бы советовал, как восстанавливаться или какие витамины принимать», и массажиста.

Тем временем Тимановская вместо Польши, где она должна получить убежище, полетела из Токио в Австрию. Польский МИД заявил, что подробности перелета Тимановской в Европу не разглашаются в интересах безопасности.

Решения спортсменов комментирует президент Научно-исследовательского центра Мизеса в Минске Ярослав Романчук:

Ярослав Романчук президент Научно-исследовательского центра Мизеса в Минске:

«Когда атмосфера страха, пренебрежения человеком и полного отторжения диалога, люди начинают бежать на всякий случай. Это продолжение того, что было в 2020 году, когда Герасименя уехала, наша олимпийская звезда, многие другие спортсмены уехали, потому что они тогда показывали солидарность с тем, что происходило в политике и гражданском обществе. Но этот случай вообще то ли курьезный, то ли трагикомический, когда член олимпийской сборной Белоруссии покритиковала руководство сборной спортсменов, тренеров, администраторов за то, что по их вине не были допущены на Олимпиаду белорусские спортсменки, и эта минимально политичная, абсолютно дружественная критика вызвала бурную реакцию, чиновники хотели не допустить дохождения информации до Александра Лукашенко , который является не только главнокомандующим, но и главным по спорту, по сельскому хозяйству, по всем видам деятельности. Поэтому многое в Беларуси происходит на фоне очень сильных информационных искажений, когда чиновники пытаются скрыть провалы в инвестиционной политике, в управлении сельским хозяйством, а есть чиновники от спорта, которые точно так же стараются свалить все свои ошибки, провалы на конкретных стрелочников, в данной ситуации на эту спортсменку, которая возмутилась, не поняла, что происходило, и от страха попросилась уехать в Польшу. Этот скандал, думаю, быстро закончится, будут другие скандалы, потому что белорусская система управления начнет пожирать саму себя, бизнесменов закатывают, под плинтус загоняют, людей культуры».

За последние несколько дней Белоруссия оказалась в международном информационном поле сразу по нескольким поводам. Накануне в Киеве нашли мертвым главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Ряд политологов полагают, что это не было самоубийством. Организация, которую возглавлял Шишов, помогала белорусам, вынужденным уехать за границу.

Еще Литва обвинила Минск в трафике мигрантов из стран Азии и Африки. Как считают в Вильнюсе, таким образом, белорусские власти рассчитывают, что «Литва пересмотрит свой курс по поддержке санкций против Минска».

Вот что говорит о белорусской «повестке дня» руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников:

Андрей Колесников руководитель программы Московского центра Карнеги:

«То, что делают белорусские власти с этим фактически искусственным созданием миграционного кризиса, то, что делают белорусские власти со своими спортсменами и со своими гражданами в целом, — все это вытекает из природы самого белорусского режима. На спад это не пойдет, это всего лишь некоторые поведенческие кейсы. В политике Лукашенко и у администрации будут новые кейсы, будут новые преследования, будет тренд на отъезд людей, которые хотели бы самореализовываться в другой среде и для которых существует просто физическая опасность нахождения на территории Беларуси. Репрессивную линию, единожды принятую, никто не отменял, никаких сейчас уступок, компромиссов, переговоров не то что с оппозицией — просто с гражданским обществом, с собственными гражданами не будет, соответственно, нужно будет ждать исключительно ужесточения режима, ужесточения репрессий и абсурдизации политики, политики войны с собственным народом».