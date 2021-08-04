Вслед за участницей Олимпиады Кристиной Тимановской, которая на днях отказалась возвращаться на родину, об аналогичном решении объявили еще два легкоатлета. Они не участвуют в Играх в Токио, а находятся на отдыхе в Германии, где и пожелали остаться.
Речь идет о Яне Максимовой и ее супруге Андрее Кравченко. Максимова написала в Instagram: «Мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни». Также, по словам спортсменки, она 16 лет выступала за сборную Белоруссии, которой на нее было «абсолютно все равно»: не было врача, «который хотя бы советовал, как восстанавливаться или какие витамины принимать», и массажиста.
Тем временем Тимановская вместо Польши, где она должна получить убежище, полетела из Токио в Австрию. Польский МИД заявил, что подробности перелета Тимановской в Европу не разглашаются в интересах безопасности.
Решения спортсменов комментирует президент Научно-исследовательского центра Мизеса в Минске Ярослав Романчук:
Ярослав Романчук президент Научно-исследовательского центра Мизеса в Минске:
За последние несколько дней Белоруссия оказалась в международном информационном поле сразу по нескольким поводам. Накануне в Киеве нашли мертвым главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Ряд политологов полагают, что это не было самоубийством. Организация, которую возглавлял Шишов, помогала белорусам, вынужденным уехать за границу.
Еще Литва обвинила Минск в трафике мигрантов из стран Азии и Африки. Как считают в Вильнюсе, таким образом, белорусские власти рассчитывают, что «Литва пересмотрит свой курс по поддержке санкций против Минска».
Вот что говорит о белорусской «повестке дня» руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников:
Андрей Колесников руководитель программы Московского центра Карнеги:
«То, что делают белорусские власти с этим фактически искусственным созданием миграционного кризиса, то, что делают белорусские власти со своими спортсменами и со своими гражданами в целом, — все это вытекает из природы самого белорусского режима. На спад это не пойдет, это всего лишь некоторые поведенческие кейсы. В политике Лукашенко и у администрации будут новые кейсы, будут новые преследования, будет тренд на отъезд людей, которые хотели бы самореализовываться в другой среде и для которых существует просто физическая опасность нахождения на территории Беларуси. Репрессивную линию, единожды принятую, никто не отменял, никаких сейчас уступок, компромиссов, переговоров не то что с оппозицией — просто с гражданским обществом, с собственными гражданами не будет, соответственно, нужно будет ждать исключительно ужесточения режима, ужесточения репрессий и абсурдизации политики, политики войны с собственным народом».
Белорусские пограничники сообщили о смерти мигранта на границе с Латвией. Он скончался при оказании первой помощи, заявляет Госпогранкомитет республики. Накануне ведомство сообщило о 40 мигрантах с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы.