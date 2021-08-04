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Олимпиада-2020

Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020 в соревнованиях дуэтов

Чемпионат.com
1 час назад

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). В технической программе россиянки показали результат 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла, сумма составила.

Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, на их счету 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада-2020,Хуан Сюэчэнь,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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