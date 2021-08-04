Синхронистка Ромашина объявила о завершении карьеры после Олимпиады

Самая титулованная синхронистка в истории, шестикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина после победы на Олимпиаде в Токио заявила, что эти Игры стали последними в ее карьере. Об этом пишет РИА Новости.
Сегодня россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль в синхронном плавании в дуэтах на Олимпийских играх в Токио. Таким образом
Ромашина стала первой шестикратной олимпийской чемпионкой-синхронисткой в истории Игр.
«У меня планка - Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не то, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает, а надо ли вообще куда-то бежать?» - пояснила Ромашина.
Она подчеркнула, что не намерена принимать участие в Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году.
Также спортсменка в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff заявила, что хотела бы родить второго ребенка, а дома ее ждут муж и дочь.
«Многие говорили о том, что я очень быстро восстанавливаюсь после родов, что я отлично вернулась, что у меня прекрасная форма после рождения ребенка, что можно это заново повторить. Но, конечно же, это все в большей степени шутки. ( ) Я родила в 27 – 28, то есть возраст для дальнейшей карьеры уже не тот», - констатировала синхронистка.
При этом она отметила, что не знает, уйдет ли из спорта сразу после Токио, но точно не готова остаться до Игр в Париже.