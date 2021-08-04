Жан Беленюк принес Украине первое золото Игр

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 87 кг.
В финале он победил венгра Виктора Лёринца со счетом 5:1. Бронзовыми призерами стали немец Денис Кудла и представитель Сербии Зураби Датунашвили. Россияне не принимали участия в данной весовой категории.
В общем медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует команда Китая (32 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых наград). Вторыми идут американцы (25-30-22), третьими - японцы (20-7-12). На четвертой строчке располагается команда Австралии (15-4-17). Российские спортсмены занимают пятое место (14-21-18).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.