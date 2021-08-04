Жан Беленюк принес Украине первое золото Игр

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 87 кг.

В финале он победил венгра Виктора Лёринца со счетом 5:1. Бронзовыми призерами стали немец Денис Кудла и представитель Сербии Зураби Датунашвили. Россияне не принимали участия в данной весовой категории.