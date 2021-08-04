Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Украинец Беленюк завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе в весе до 87 кг

ТАССиещё 4
1 час назад

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 87 кг.

Жан Беленюк принес Украине первое золото Игр
Фото: ReutersReuters

В финале он победил венгра Виктора Лёринца со счетом 5:1. Бронзовыми призерами стали немец Денис Кудла и представитель Сербии Зураби Датунашвили. Россияне не принимали участия в данной весовой категории.

В общем медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует команда Китая (32 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых наград). Вторыми идут американцы (25-30-22), третьими - японцы (20-7-12). На четвертой строчке располагается команда Австралии (15-4-17). Российские спортсмены занимают пятое место (14-21-18).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Олимпиада-2020,Жан Беленюк,Денис Кудла,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители