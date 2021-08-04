Диджей снова ошибся с музыкой для российских синхронисток

Диджей снова допустил ошибку при включении музыки для выступления дуэта российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсменки рассказали ТАСС.

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Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских играх в Токио, результат россиянок составил 195,9079 балла. Второе место заняли китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499), третье - Марта Федина и Анастасия Савчук с Украины (189,4620).

По причине ошибки диджея Ромашина и Колесниченко в понедельник были вынуждены заново начинать исполнение произвольной программы в предварительном раунде.

"С музыкой то же самое было в начале, диджей опять покрутил наш диск заново", - сказала Колесниченко.

"И включил не сначала, но мы уже вступили, потому что у нас не было других вариантов", - пояснила Ромашина.