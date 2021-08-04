Диджей снова ошибся с музыкой для российских синхронисток

Диджей снова допустил ошибку при включении музыки для выступления дуэта российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсменки рассказали ТАСС.
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских играх в Токио, результат россиянок составил 195,9079 балла. Второе место заняли китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499), третье - Марта Федина и Анастасия Савчук с Украины (189,4620).
По причине ошибки диджея Ромашина и Колесниченко в понедельник были вынуждены заново начинать исполнение произвольной программы в предварительном раунде.
"С музыкой то же самое было в начале, диджей опять покрутил наш диск заново", - сказала Колесниченко.
"И включил не сначала, но мы уже вступили, потому что у нас не было других вариантов", - пояснила Ромашина.
Российские синхронистки победили в соревновании дуэтов на Олимпиаде в шестой раз подряд. Ромашиной 31 год, она стала самой титулованной синхронисткой мира. В ее активе шесть золотых медалей Олимпиад, 21 победа на чемпионатах мира, 13 - на чемпионатах Европы. 27-летняя Колесниченко является двукратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.