Спортсменка из Тюмени извинилась за провал в Токио

Спортсменка из Тюмени Юлия Каплина извинилась за то, что у нее не получилось пройти этап квалификации на Олимпийских Играх в Токио. Девушка опубликовала обращение в своем Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Спасибо большое всем за поддержку. Для меня Олимпийские игры закончились на стадии квалификации. Не получилось собраться, настроиться. Поэтому извините, что так получилось», — заявила в Instagram тюменская спортсменка.

Первое выступление Юлии Каплиной закончилось слезами. Она сорвалась на второй попытке, во время состязания лазания на скорость. Каплина заняла пятое место в первой квалификации. По результатам последующих двух туров девушка стала семнадцатой из двадцати участниц и не смогла пройти в финал.