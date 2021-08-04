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Олимпиада-2020

Спортсменка из Тюмени извинилась за провал в Токио

Елена Прошина
13 минут назад

Спортсменка из Тюмени Юлия Каплина извинилась за то, что у нее не получилось пройти этап квалификации на Олимпийских Играх в Токио. Девушка опубликовала обращение в своем Instagram.

Спортсменка из Тюмени извинилась за провал в Токио
Фото: InstagramInstagram

«Спасибо большое всем за поддержку. Для меня Олимпийские игры закончились на стадии квалификации. Не получилось собраться, настроиться. Поэтому извините, что так получилось», — заявила в Instagram тюменская спортсменка.

Первое выступление Юлии Каплиной закончилось слезами. Она сорвалась на второй попытке, во время состязания лазания на скорость. Каплина заняла пятое место в первой квалификации. По результатам последующих двух туров девушка стала семнадцатой из двадцати участниц и не смогла пройти в финал.

Юлия Каплина – действующая рекордсменка в скалолазании среди женщин. В 2020 году спортсменка на чемпионате Европы установила рекорд по лазанию на скорость.

Олимпиада-2020,
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