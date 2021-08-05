Олимпиада-2020: "секретное оружие" России и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

В США заявили о «секретном оружии» российских олимпийцев

Американская газета The Wall Street Journal объяснила успех российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио географией страны. По словам американцев, многие завоевавшие медали россияне могли готовиться в Играм в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии, пишет «Рамблер».

Российские синхронистки выиграли Олимпийские игры в Токио

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль в синхронном плавании в дуэтах на Олимпийских играх в Токио. Благодаря этой победе, Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, пишет «Рамблер».

Украинских синхронисток случайно причислили к России

Организаторы Олимпийских игр в Токио назвали россиянками украинских синхронисток Анастасию Савчук и Марту Федину, выигравших бронзовую медаль в дуэтах. Инцидент произошел на церемонии награждения, сообщает «Рамблер».

Тимановская вылетела в Вену вместо Варшавы

Оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская должна была вылететь в столицу Польши, однако пересела на рейс до Вены. О причинах такого решения не сообщается, пишет «Рамблер».

Украинский депутат станцевал гопак после победы на Олимпиаде

Украинский борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк станцевал гопак, отмечая победу на Олимпиаде-2020. Борец греко-римского стиля завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 килограммов, эта награда стала первым золотом для украинской сборной в Токио, сообщает «Рамблер».

Ласицкене вышла в финал турнира по прыжкам в высоту на ОИ