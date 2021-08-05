Олимпиада-2020: "секретное оружие" России и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.
Американская газета The Wall Street Journal объяснила успех российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио географией страны. По словам американцев, многие завоевавшие медали россияне могли готовиться в Играм в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии, пишет «Рамблер».
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль в синхронном плавании в дуэтах на Олимпийских играх в Токио. Благодаря этой победе, Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, пишет «Рамблер».
Организаторы Олимпийских игр в Токио назвали россиянками украинских синхронисток Анастасию Савчук и Марту Федину, выигравших бронзовую медаль в дуэтах. Инцидент произошел на церемонии награждения, сообщает «Рамблер».
Оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская должна была вылететь в столицу Польши, однако пересела на рейс до Вены. О причинах такого решения не сообщается, пишет «Рамблер».
Украинский борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк станцевал гопак, отмечая победу на Олимпиаде-2020. Борец греко-римского стиля завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 килограммов, эта награда стала первым золотом для украинской сборной в Токио, сообщает «Рамблер».
Российская прыгунья Мария Ласицкене сумела преодолеть планку на квалификационной высоте 1,95 метра и вышла в финал. При этом спортсменка пожаловалась, что пришлось выступать в очень тяжелых климатических условиях и у нее «мозги расплавились от этой жары», сообщает «Рамблер».