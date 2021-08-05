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Олимпиада-2020

«Стыдно за страну»: легкоатлетка Рыжикова о подготовке спортсменов в Украине

Анна Безрукова
1 час назад

Украинская бегунья Анна Рыжикова негативно отозвалась о системе подготовки спортсменов на родине и заявила, что ей стыдно за свою страну. Высказывание спортсменки приводит Suspilne.media.

«Стыдно за страну»: легкоатлетка Рыжикова о подготовке спортсменов в Украине
Фото: InstagramInstagram

«Не очень хотелось бы признаваться в этом, но стыдно за свою страну. Когда мы отправляемся на старты, за мной стоит тренер, массажист, мои родные в качестве поддержки. А на них трудится целая команда. Выходит, что я один в поле воин против целой армии», — рассказала Рыжикова.

Свой результат — 5-е место в забеге на 400 метров с барьерами — бегунья объяснила тем, что в украинской сборной по легкой атлетике не применяется научный подход.

Кроме этого, Рыжикова привела в качестве примера свою коллегу из Нидерландов - Фемке Бол, с которой трудится группа профессионалов. Она заняла на Играх в Токио третье место.

Напомним, Анна Рыжикова и другая украинка - Виктория Ткачук финишировали на пятом и шестом местах, таким образом впервые в истории страны спортсменки дошли до решающего этапа соревнований в этой дисциплине. Сидни Маклафлин из США побила мировой рекорд по итогам забега.

Ранее стало известно, что российская прыгунья в высоту, многократная чемпионка мира Мария Ласицкене, с трудом оказавшаяся в финале соревнований на Олимпиаде в Токио, объяснила свои трудности и выразила недовольство жаркой погодой.

Олимпиада-2020,Мария Ласицкене,
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