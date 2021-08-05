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Олимпиада-2020

Российские волейболисты победили Бразилию и вышли в финал Олимпиады

News.ru
28 минут назад

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал олимпийского турнира в Токио, одолев в упорнейшем полуфинальном противостоянии команду Бразилии со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23)

Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады
Фото: ТК Комсомольская правдаТК Комсомольская правда

В рамках группового турнира эти команды уже встречались, и тогда в упорном пятисетовом противостоянии верх взяли россияне. К середине первого раунда за счёт более эффективной атаки небольшого преимущества добились бразильцы. Затем у подопечные Туомаса Саммельвуо начались проблемы и с приёмом, а потому первый сет был проигран разгромно — 25:18. За счёт блока и хорошей подачи Дмитрия Волкова россияне сразу вырвались вперёд в начале второй партии, вынудив тренера бразильцев взять тайм-аут. В середине партии бразильцы немножко напрягли подачей, но в концовке россияне восстановили статус-кво — 25:21.

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В третьей партии бразильцы начали эффективно пользоваться первым темпом, который завершал играющий в маске Лукас, а россиянам не хватало остроты в атаках при долгих розыгрышах. Проблески успешной погони появились на подачах Павла Панкова и Максима Михайлова, и бразильцев удалось загнать в напряжённую концовку, а там и переломить — 26:24. Бразильцев такая концовка партии не сломили и четвёртый сет получился не менее упорным. Команды не отпускали друг друга вперёд более, чем на два очка, но в упорной концовке снова хладнокровнее оказались россияне 25:23.

Как сообщалось ранее, женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии в четвертьфинале Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Олимпиада-2020,Павел Панков,Максим Михайлов,Дмитрий Волков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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