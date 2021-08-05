Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал олимпийского турнира в Токио, одолев в упорнейшем полуфинальном противостоянии команду Бразилии со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23)

Фото: ТК Комсомольская правда ТК Комсомольская правда

В рамках группового турнира эти команды уже встречались, и тогда в упорном пятисетовом противостоянии верх взяли россияне. К середине первого раунда за счёт более эффективной атаки небольшого преимущества добились бразильцы. Затем у подопечные Туомаса Саммельвуо начались проблемы и с приёмом, а потому первый сет был проигран разгромно — 25:18. За счёт блока и хорошей подачи Дмитрия Волкова россияне сразу вырвались вперёд в начале второй партии, вынудив тренера бразильцев взять тайм-аут. В середине партии бразильцы немножко напрягли подачей, но в концовке россияне восстановили статус-кво — 25:21.

В третьей партии бразильцы начали эффективно пользоваться первым темпом, который завершал играющий в маске Лукас, а россиянам не хватало остроты в атаках при долгих розыгрышах. Проблески успешной погони появились на подачах Павла Панкова и Максима Михайлова, и бразильцев удалось загнать в напряжённую концовку, а там и переломить — 26:24. Бразильцев такая концовка партии не сломили и четвёртый сет получился не менее упорным. Команды не отпускали друг друга вперёд более, чем на два очка, но в упорной концовке снова хладнокровнее оказались россияне 25:23.