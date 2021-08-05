Российский боксер Альберт Батыргазиев одержал победу по очкам в финале олимпийского турнира в весе до 57 кг над американцем Дьюком Рэганом. Атлет принес российской сборной первое золото в этом виде спорта, сообщает «Чемпионат».
В отличие от остальных поединков на турнире, Батыргазиев включился в бой значительно активнее, но Рэган неплохо встречал соперника, работая вторым номером. Первый раунд четверо из пяти судей отдали россиянину. Во втором раунде Рэган пару раз провалил россиянина, но в итоге и второй раунд остался за Альбертом.
Бронзу в данной весовой категории выиграли спортсмен из Ганы Самюэль Такьи и кубинец Ласаро Альварес.
Напомним, что ранее 5 августа на ринг выходил еще один россиянин, Глеб Бакши, который выступал в весовой категории до 75 кг. По итогам полуфинального поединка раздельным решением судей он уступил бразильцу Эберту Соузу и получил бронзовую медаль.
Сейчас Россия сохраняет пятую позицию в общем медальном зачете. Спортсменам удалось выиграть 15 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей. Первое место занимает Китай (32-23-16), второе – США (27-34-24), а третье – Япония (21-7-13).