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Олимпиада-2020

Российский боксер Батыргазиев победил американца и завоевал "золото" Олимпиады

Елена Прошина
1 час назад

Российский боксер Альберт Батыргазиев одержал победу по очкам в финале олимпийского турнира в весе до 57 кг над американцем Дьюком Рэганом. Атлет принес российской сборной первое золото в этом виде спорта, сообщает «Чемпионат».

В отличие от остальных поединков на турнире, Батыргазиев включился в бой значительно активнее, но Рэган неплохо встречал соперника, работая вторым номером. Первый раунд четверо из пяти судей отдали россиянину. Во втором раунде Рэган пару раз провалил россиянина, но в итоге и второй раунд остался за Альбертом.

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Бронзу в данной весовой категории выиграли спортсмен из Ганы Самюэль Такьи и кубинец Ласаро Альварес.

Напомним, что ранее 5 августа на ринг выходил еще один россиянин, Глеб Бакши, который выступал в весовой категории до 75 кг. По итогам полуфинального поединка раздельным решением судей он уступил бразильцу Эберту Соузу и получил бронзовую медаль.

Сейчас Россия сохраняет пятую позицию в общем медальном зачете. Спортсменам удалось выиграть 15 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей. Первое место занимает Китай (32-23-16), второе – США (27-34-24), а третье – Япония (21-7-13).

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