Гимнаст Радивилов назвал ужасной атмосферу в олимпийской сборной Украины

Украинский гимнаст Игорь Радивилов рассказал в Instagram, что ему было крайне сложно готовиться к Олимпийским играм в Токио, и назвал ужасной атмосферу в национальной команде.
По словам Радивова, он подошел к Олимпийским играм в Токио на пике формы, но допустил «досадную ошибку».
«В подготовке была масса проблем. Атмосфера внутри ужасная!!! Я испытывал постоянное давления! Мы с тренером не могли сконцентрироваться на подготовке!!!» - написал он.
Гимнаст выразил мнение, что «спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырехлетия». При этом Радивилов заверил, что вынес из ситуации хороший урок и не намерен оставлять большой спорт.
«Хочу сказать громко! Я тут! Я никуда не ухожу! Я продолжаю свой путь! И я дойду! Спасибо моей семье, тренеру, друзьям – всем, кто переживает со мной взлеты и падения, тем, кто помогает не опускать руки и идти вперед», - написал он.
Игорь Радзивилов на летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне завоевал бронзу в опорном прыжке, но в Токио не смог даже преодолеть квалификацию. На Играх в столице Японии украинские гимнасты, соревновавшиеся в командном многоборье, многоборье и на параллельных брусьях, не получили ни одной награды.