Гимнаст Радивилов назвал ужасной атмосферу в олимпийской сборной Украины

«Хочу сказать громко! Я тут! Я никуда не ухожу! Я продолжаю свой путь! И я дойду! Спасибо моей семье, тренеру, друзьям – всем, кто переживает со мной взлеты и падения, тем, кто помогает не опускать руки и идти вперед», - написал он.