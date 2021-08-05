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Олимпиада-2020

Гимнаст Радивилов назвал ужасной атмосферу в олимпийской сборной Украины

Алиса Селезнёва
54 минуты назад

Украинский гимнаст Игорь Радивилов рассказал в Instagram, что ему было крайне сложно готовиться к Олимпийским играм в Токио, и назвал ужасной атмосферу в национальной команде.

Гимнаст Радивилов назвал ужасной атмосферу в олимпийской сборной Украины
Фото: InstagramInstagram

По словам Радивова, он подошел к Олимпийским играм в Токио на пике формы, но допустил «досадную ошибку».

«В подготовке была масса проблем. Атмосфера внутри ужасная!!! Я испытывал постоянное давления! Мы с тренером не могли сконцентрироваться на подготовке!!!» - написал он.

Гимнаст выразил мнение, что «спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырехлетия». При этом Радивилов заверил, что вынес из ситуации хороший урок и не намерен оставлять большой спорт.

«Хочу сказать громко! Я тут! Я никуда не ухожу! Я продолжаю свой путь! И я дойду! Спасибо моей семье, тренеру, друзьям – всем, кто переживает со мной взлеты и падения, тем, кто помогает не опускать руки и идти вперед», - написал он.

Игорь Радзивилов на летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне завоевал бронзу в опорном прыжке, но в Токио не смог даже преодолеть квалификацию. На Играх в столице Японии украинские гимнасты, соревновавшиеся в командном многоборье, многоборье и на параллельных брусьях, не получили ни одной награды.

Олимпиада-2020,Игорь Радивилов,
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