Российский боксёр Батыргазиев выиграл золото Олимпиады в Токио, одолев американца Рейгана

Российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал победу на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном поединке со счётом 3:2 Альберт одолел представителя США Дюка Рейгана.

Напомним, завтра, 6 августа, в финале Олимпиады-2020 бой проведёт ещё один российский боксёр — Муслим Гаджимагомедов. Он выступает в весовой категории до 91 кг. В 1/2 Муслим одолел новозеландца Дэвида Ньику. В финальном поединке ему будет противостоять кубинский боксёр Хулио Сесар ла Крус.