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Олимпиада-2020

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте Олимпиады-2020

Чемпионат.com
1 час назад

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Победа велогонщика Мэттью Уоллса в омниуме позволила сборной Великобритании подняться на пятую позицию. В активе британцев 16 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых наград.

Сборная России опустилась на шестое место на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У России 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 33 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (27-34-24), на третьем — Япония (21-8-14). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню состоятся соревнования в 40 видах спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада-2020,Видео,СБОРНАЯ РОССИИ,
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