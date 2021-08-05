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Олимпиада-2020

Российский борец Заур Угуев выиграл "золото" Олимпиады в Токио

Анна Безрукова
5 августа 2021

Российский спортсмен Заур Угуев завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финальном сражении он оставил позади Кумара Рави из Индии со счетом 7:4, сообщает Championat.com.

В начале турнира россиянин одолел американского борца Томаса Патрика Гилмана — 5:4, в четвертьфинале — Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана (6:6 — победа Угуева по последнему результативному действию), а в полуфинале одержал лидерство в поединке с Резой Атринагарчи из Ирана (8:3).

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Ранее появилась информация о победе российского боксера Альберта Батыргазиева - он завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в весе до 57 килограммов.

В финальной части соревнований он одержал победу над американцем Дюком Рэганом раздельным решением судей со счетом 3:2.

Бронзовые медали в данной категории заработали Лазаро Альварес с Кубы и Самуэль Таки из Ганы.

Для российской сборной эта золотая медаль стала 15-й на Олимпийских Игр в Токио. Помимо этого, в ее активе 21 серебряная и 19 бронзовых — в общей сложности 56 наград.

Олимпийские игры в Токио начались 23 июля. В настоящее время сборная России занимает пятую позицию в медальном зачете, команда получила 16 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Лидером является Китай (33-24-16). Торжественную церемонию закрытия Олимпиады проведут 8 августа.

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