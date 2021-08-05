Российский спортсмен Заур Угуев завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финальном сражении он оставил позади Кумара Рави из Индии со счетом 7:4, сообщает Championat.com.

В начале турнира россиянин одолел американского борца Томаса Патрика Гилмана — 5:4, в четвертьфинале — Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана (6:6 — победа Угуева по последнему результативному действию), а в полуфинале одержал лидерство в поединке с Резой Атринагарчи из Ирана (8:3).

Ранее появилась информация о победе российского боксера Альберта Батыргазиева - он завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в весе до 57 килограммов.

В финальной части соревнований он одержал победу над американцем Дюком Рэганом раздельным решением судей со счетом 3:2.

Бронзовые медали в данной категории заработали Лазаро Альварес с Кубы и Самуэль Таки из Ганы.

Для российской сборной эта золотая медаль стала 15-й на Олимпийских Игр в Токио. Помимо этого, в ее активе 21 серебряная и 19 бронзовых — в общей сложности 56 наград.