Белорусских тренеров выгнали из Олимпийской деревни

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации и выслал из Олимпийской деревни белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака. Причиной этого стала ситуация с легкоатлеткой из Белоруссии Кристиной Тимановской, говорится в сообщении МОК в Twitter.

Тимановская запросила политическое убежище в Польше после конфликта с руководством сборной страны. Спортсменка отказалась выступать в эстафете 4х400 метров, куда ее направили после того, как двух других легкоатлеток из Белоруссии отстранили из-за недостаточных допинг-проб. Сама Тимановская должна была выступить на дистанции в 100 и 200 метров.

Она заявила о некомпетентности тренеров и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ ее решили отправить обратно в Белоруссию. Как объяснила Тимановская, к ней применяли давление и насильно пытались посадить в самолет, она также опасалась, что на родине попадет в тюрьму. В итоге спортсменка улетела в Польшу.

Международный олимпийский комитет создал дисциплинарную комиссию по делу Тимановской.

«В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров - Шимака и Моисевича. Им было предложено немедленно покинуть Олимпийскую деревню, что они и сделали», - говорится в заявлении пресс-службы Международного олимпийского комитета.