Российские волейболистки готовы переиграть матч после снятия из-за допинга бразильской спортсменки

«Должны быть четкие понятные правила насчет объявления о нарушениях антидопинговых правил. Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили о ее результате и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады? Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле. Расстраивает, что нет четких правил. А так мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией", - сказала Гончарова.