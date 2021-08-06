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Олимпиада-2020

Российские волейболистки готовы переиграть матч после снятия из-за допинга бразильской спортсменки

Елена Прошина
15 минут назад

Ключевого игрока сборной Бразилии по волейболу Тандару Алвес Кайшету сняли с Олимпийских игр в Токио после того, как у неё обнаружили допинг. Российская сборная, которая накануне проиграла бразильской команде в четвертьфинале, заявила о готовности переиграть матч, пишет РИА Новости.

Российские волейболистки готовы переиграть матч после снятия из-за допинга бразильской спортсменки
Фото: ReutersReuters

О наличии запрещенных для спортсменов веществ проинформировали в Национальном олимпийском комитете Бразилии. Положительной оказалась допинг-проба, которую 32-летняя Тандара сдала у себя на родине 7 июля, когда сборная тренировалась на родине в Сакуареме.

Отметим, что кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) допускает дисквалификацию команды с турнира, если запрещенное вещество обнаружили по меньшей мере у двоих игроков.

В свою очередь, нападающая российской команды Наталия Гончарова заявила, что волейболистки сборной готовы переиграть матч – ранее россиянки проиграли Бразилии со счетом 1-3.

«Должны быть четкие понятные правила насчет объявления о нарушениях антидопинговых правил. Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили о ее результате и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады? Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле. Расстраивает, что нет четких правил. А так мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией", - сказала Гончарова.

Однако пока олимпийский комитет не принял никаких решений и в пятницу сборная Бразилии сыграет с командой Южной Кореи в полуфинале Игр в Токио.

Олимпиада-2020,Наталия Гончарова,Всемирное антидопинговое агентство,РИА Новости,
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