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Олимпиада-2020

Украинских синхронисток раскритиковали за дружбу с российскими спортсменками

Елена Прошина
38 минут назад

Украинский политолог Алексей Голобуцкий раскритиковал сборную страны по синхронному плаванию за их слова о дружбе с российскими спортсменками. По его мнению, таким образом, они нанесли «удар» по Украине.

Синхронисток из Украины осудили за дружбу с россиянами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Синхронистки нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям — в том числе и по тем аспектам, которые касаются переговоров с союзниками о военной помощи", — написал Голобуцкий в телеграм-канале.

По его мнению, такие высказывания могут привести к сомнениям зарубежных партнеров в правдивости заявлений Киева о конфликте с Россией. В результате они могут отказаться помогать.

Голобуцкий также подметил, что пресс-конференция в Токио проходила на русском языке.

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Напомним, что ранее украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзовую медаль в выступлениях дуэтами. На пресс-конференции после выступлений они заявили, что уважают всех участников состязаний, в том числе и россиян. Одна из украинских синхронисток Марта Федина назвала россиянок «лучшими подружками».

Отметим, что в ходе выступлений российский дуэт Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко выиграл золото, обойдя своих конкурентов в парной программе.

Олимпиада-2020,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,
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