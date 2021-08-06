Синхронисток из Украины осудили за дружбу с россиянами

Украинский политолог Алексей Голобуцкий раскритиковал сборную страны по синхронному плаванию за их слова о дружбе с российскими спортсменками. По его мнению, таким образом, они нанесли «удар» по Украине.

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«Синхронистки нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям — в том числе и по тем аспектам, которые касаются переговоров с союзниками о военной помощи", — написал Голобуцкий в телеграм-канале.

По его мнению, такие высказывания могут привести к сомнениям зарубежных партнеров в правдивости заявлений Киева о конфликте с Россией. В результате они могут отказаться помогать.

Голобуцкий также подметил, что пресс-конференция в Токио проходила на русском языке.

Напомним, что ранее украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзовую медаль в выступлениях дуэтами. На пресс-конференции после выступлений они заявили, что уважают всех участников состязаний, в том числе и россиян. Одна из украинских синхронисток Марта Федина назвала россиянок «лучшими подружками».