«Аж звенел»: Губерниев осудил дисквалификацию российского ходока

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал несправедливой дисквалификацию российского ходока Василия Мизинова на Олимпиаде в Токио. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Российский ходок Василий Мизинов выступал в финальных соревнованиях по ходьбе на дистанции 20 км. За 7 километров до финиша, когда Мизинов стал лидером гонки, судьи сделали ему третье предупреждение и дали две минуты штрафа, что критично в борьбе за медали. В результате россиянин и вовсе был дисквалифицирован.

Губерниев разместил в своем Telegram-канале фото, на котором запечатлена группа лидеров гонки.

«В этой фотографии прекрасно все! Все бегут ходоки, кроме нашего!!! Посмотрите на фазу полета!!! Это запрещено!!!» - написал он.

Спортивный комментатор назвал очень обидной дисквалификацию Мизинова.

«Готов был прекрасно, аж звенел!!! Но судьи не дали!!!» - заметил он.

Ранее на Олимпийских играх снялся с соревнований по бегу на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков. В ходе разминки он почувствовал резкую боль в районе ахилла на левой ноге. Впоследствии Шубенков сказал, что после Олимпиады в Токио решил взять паузу для отдыха, а далее продолжить спортивную карьеру.