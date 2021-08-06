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Олимпиада-2020

"Самая нервная игра карьере": россиянки о победе над Норвегией

Вероника Полынина
2 часа назад

Женская сборная России по гандболу в упорной борьбе обыграла команду Норвегии и вышла в финал Олимпийских игр.

"Самая нервная игра карьере": россиянки о победе над Норвегией
Фото: ReutersReuters

Россиянки победили с разницей в одно очко – 27:26. В первом тайме российская гандболистка Анна Сень получила красную карточку за попадание локтем в лицо сопернице. Судья удалил Анну с поля, и россиянки остались в меньшинстве.

Российские и шведские гандболистки уже встречались в полуфинале олимпийского турнира в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда наша команда тоже одержала победу, а затем выиграла золото Олимпиады.

«Понимали, как будет сложно. Норвегия — дисциплинированная команда. Смогли выстоять, это характер, подготовка, эмоции, воля к победе. Восстановиться и идти в финал. Жить буду. Мы команда. Все должны быть один за всех», - прокомментировала «Чемпионату» победу в полуфинале линейная сборной России Ксения Макеева.

«Сегодня самая нервная игра карьере. Такие матчи всегда становятся самыми сложными. Я ещё не выплакалась. Приеду домой, наверное, будет истерика: и смеяться, и плакать», - заявила левый полусредний Полина Ведехина.

В финале россиянкам предстоит встреча с командой Франции, которые во втором полуфинальном матче одолели Швецию со счетом 29:27. Матч состоится 8 августа.

Олимпиада-2020,Полина Ведехина,Ксения Макеева,Анна Сень,СБОРНАЯ РОССИИ,
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