"Самая нервная игра карьере": россиянки о победе над Норвегией

Женская сборная России по гандболу в упорной борьбе обыграла команду Норвегии и вышла в финал Олимпийских игр.

Фото: Reuters Reuters

Россиянки победили с разницей в одно очко – 27:26. В первом тайме российская гандболистка Анна Сень получила красную карточку за попадание локтем в лицо сопернице. Судья удалил Анну с поля, и россиянки остались в меньшинстве.

Российские и шведские гандболистки уже встречались в полуфинале олимпийского турнира в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда наша команда тоже одержала победу, а затем выиграла золото Олимпиады.

«Понимали, как будет сложно. Норвегия — дисциплинированная команда. Смогли выстоять, это характер, подготовка, эмоции, воля к победе. Восстановиться и идти в финал. Жить буду. Мы команда. Все должны быть один за всех», - прокомментировала «Чемпионату» победу в полуфинале линейная сборной России Ксения Макеева.

«Сегодня самая нервная игра карьере. Такие матчи всегда становятся самыми сложными. Я ещё не выплакалась. Приеду домой, наверное, будет истерика: и смеяться, и плакать», - заявила левый полусредний Полина Ведехина.