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Олимпиада-2020

Российские олимпийские чемпионы оказались заложниками в  Беслане

Елена Прошина
45 минут назад

Завоевавший золотую медаль для российской сборной борец Заурбек Сидаков, будучи школьником, был заложником в захваченной террористами школе в городе Беслане в 2004 году, как и бронзовый призер Олимпийских Игр Артур Найфонов.

Выигравший золото в Токио Сидаков был заложником в Беслане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заурбек Сидаков временно забросил борьбу после теракта в Беслане, его перестали пускать в город родители, но через некоторое время он вернулся к тренировкам. Мальчик был почти на грани, чтобы бросить борьбу, но нашел в себе силы продолжить упорные тренировки и стал олимпийским чемпионом.

«Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан – маленькая родина, я всё помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией сейчас», — признавался борец.

Артур Найфонов, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе, тоже был заложником в бесланской школе в 2004 году.

Российский борец вольного стиля Сидаков завоевал "золото" Олимпийских игр

Во время террористического акта ему было всего семь лет.

«Матери Артура не стало. Но благодаря ей он вышел из школы живым и его сестра. Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено», — сказал личный тренер спортсмена Тотраз Арчегов в беседе с «Комсомольской правдой — Ставрополь».

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо национального гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие более 19 тыс. спортсменов.

Олимпиада-2020,Артур Найфонов,Заурбек Сидаков,Петр Чайковский,Комсомольская правда,
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