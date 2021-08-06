Выигравший золото в Токио Сидаков был заложником в Беслане

Завоевавший золотую медаль для российской сборной борец Заурбек Сидаков, будучи школьником, был заложником в захваченной террористами школе в городе Беслане в 2004 году, как и бронзовый призер Олимпийских Игр Артур Найфонов.

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Заурбек Сидаков временно забросил борьбу после теракта в Беслане, его перестали пускать в город родители, но через некоторое время он вернулся к тренировкам. Мальчик был почти на грани, чтобы бросить борьбу, но нашел в себе силы продолжить упорные тренировки и стал олимпийским чемпионом.

«Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан – маленькая родина, я всё помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией сейчас», — признавался борец.

Артур Найфонов, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе, тоже был заложником в бесланской школе в 2004 году.

Во время террористического акта ему было всего семь лет.

«Матери Артура не стало. Но благодаря ей он вышел из школы живым и его сестра. Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено», — сказал личный тренер спортсмена Тотраз Арчегов в беседе с «Комсомольской правдой — Ставрополь».

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо национального гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.