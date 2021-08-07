Глава USADA назвал победы России на ОИ-2020 "фильмом ужасов"

"К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше: Россия побеждает, а МОК и ВАДА лишь все запутывают, утверждая, что она отстранена. Сейчас каждый видит, что это "отстранение" — просто фарс. Система, которая пускает жаждущую медалей страну на Олимпийские игры и тем самым позволяет ей насмехаться над ними, безнадежна", - сказал Тайгарт.