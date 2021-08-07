Бронза Олимпиады в водном поло: Россия уступила Венгрии

Женская сборная России по водному поло не смогла завоевать бронзу летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В матче за третье место россиянки проиграли команде Венгрии со счётом 9:11 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4).

Фото: ATSUSHI TOMURA/GETTY IMAGES ATSUSHI TOMURA/GETTY IMAGES

В финале, который также состоится сегодня, 7 августа, встретятся сборные Испании и США. На Олимпиаде 2016 года российские ватерполистки завоевали бронзу.