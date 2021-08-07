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Олимпиада-2020

«Позор художественной гимнастики»: Винер остро отреагировала на судейство

News.ruиещё 16
1 час назад

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на результаты Дины и Арины Авериных в финале личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио. По её мнению, которым она поделилась с «RT на русском», судейство стало позором этого вида спорта.

Винер-Усманова о скандале с Авериной: это просто позор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику, — сказал Винер.

Она уверена, что израильтянке должны были снимать баллы в то время, как арбитры ничего не сделали

Это было просто позором художественной гимнастики, — заключила она.

В финале соревнований произошёл вопиющий скандал вокруг российских спортсменок. Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали в личном многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 в Токио. За четыре упражнения она получила 107.650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой с общим счётом 102.100.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,Ирина Винер,RT на русском,
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