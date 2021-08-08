Кабаева резко ответила на пост Утяшевой о гимнастках

Ляйсан Утяшева никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение её золотой медали Утяшева не имеет никакого права, — заявила Кабаева.