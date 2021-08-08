Гимнастка Севастьянова высказалась о судействе на Олимпиаде

"То, что произошло на Олимпийских играх в Токио, — это просто позор! Было обидно и больно смотреть, как гимнастка, допустившая огромную ошибку, получает олимпийское золото, а наша Дина при идеальном выступлении и невероятной технике получает серебро. Я просто до сих пор в шоке и отказываюсь понимать, как такое возможно", - написала Севастьянова в Instagram.