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Олимпиада-2020

Гимнастка Севастьянова возмутилась судейством на Олимпиаде

Газета.Ruиещё 1
44 минуты назад

Российская гимнастка Каролина Севастьянова прокомментировала судейство в индивидуальном многоборье в спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Гимнастка Севастьянова высказалась о судействе на Олимпиаде
Фото: ReutersReuters

"То, что произошло на Олимпийских играх в Токио, — это просто позор! Было обидно и больно смотреть, как гимнастка, допустившая огромную ошибку, получает олимпийское золото, а наша Дина при идеальном выступлении и невероятной технике получает серебро. Я просто до сих пор в шоке и отказываюсь понимать, как такое возможно", - написала Севастьянова в Instagram.

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее украинская гимнастка Влада Никольченко, которая пропустила летние Олимпийские игры — 2020 из-за последствий перенесенного коронавируса, обратилась к Дине и Арине Авериным после индивидуального многоборья.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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