Российские спортсмены порядка 200 раз обратились к психологу на Олимпиаде в Токио

"Психолог был крайне востребован, - сказал Жолинский. - Как спортсменами-одиночниками, так и в командах. В этот раз из-за совокупности факторов - жаркая погода, отсутствие зрителей, невозможность выйти из деревни - требовалось снятие психологического напряжения. Если я не ошибаюсь, порядка 200 обращений было к нашему психологу".