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Олимпиада-2020

Российские спортсмены порядка 200 раз обратились к психологу на Олимпиаде в Токио

ТАССиещё 1
2 часа назад

Российские спортсмены около 200 раз обращались к психологу национальной команды за период проведения летний Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС заявил главный врач российской команды на Олимпиаде Андрей Жолинский.

Российские спортсмены порядка 200 раз обратились к психологу на Олимпиаде в Токио
Фото: ReutersReuters

"Психолог был крайне востребован, - сказал Жолинский. - Как спортсменами-одиночниками, так и в командах. В этот раз из-за совокупности факторов - жаркая погода, отсутствие зрителей, невозможность выйти из деревни - требовалось снятие психологического напряжения. Если я не ошибаюсь, порядка 200 обращений было к нашему психологу".

Летние Олимпийские игры завершатся в Токио 8 августа. Они проходят в закрытом режиме без участия зрителей в связи с пандемией коронавируса.

Олимпиада-2020,ИТАР-ТАСС,
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