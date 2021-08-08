В МОК отказались комментировать судейство в художественной гимнастике

В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали комментировать результаты соревнований в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.
Дина Аверина стала серебряным призером в личном многоборье, победу одержала израильтянка Линой Ашрам. В командном многоборье россиянки также заняли второе место, уступив Болгарии.
Российская сторона подала протест по итогам соревнований.
«Поскольку это вопросы, связанные с судейством соревнований, мы хотели бы направить вас в международную федерацию, которая несет ответственность за применение своих правил соревнований», – заявили в пресс-службе МОК.