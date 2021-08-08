Олимпиада в Токио официально завершилась

В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр-2020. Онлайн-трансляцию мероприятия вела «Россия-1».
Парад спортсменов на Национальном стадионе начался с выхода знаменосцев делегаций. Российскую команду представлял борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, он пронес флаг Олимпийского комитета России. После знаменосцев на стадион вышли спортсмены команд.
Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, второй стала команда Китая, третьей - Япония, четвертой - Великобритания, пятой - Россия.
Олимпийские игры-2020 прошли в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Турнир был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.