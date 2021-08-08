Олимпиада в Токио официально завершилась

В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр-2020. Онлайн-трансляцию мероприятия вела «Россия-1».

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Парад спортсменов на Национальном стадионе начался с выхода знаменосцев делегаций. Российскую команду представлял борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, он пронес флаг Олимпийского комитета России. После знаменосцев на стадион вышли спортсмены команд.

Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, второй стала команда Китая, третьей - Япония, четвертой - Великобритания, пятой - Россия.