Это антисудейство: в РФ отреагировали на произошедшее на ОИ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Москва не оставит без внимания ситуации, когда политика влияла на справедливую оценку выступлений российских спортсменов на Олимпийских играх.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

"Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех - такое отношение к нашим атлетам недопустимо", - сказал он в комментарии ТАСС.

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Он добавил, что результаты выступлений спортсменов из России будут проанализированы совместно с Минспорта.

"Будут приняты исчерпывающие меры по поддержке видов спорта, где мог бы быть результат выше. Акцент будет также сделан и на увеличении количества соревнований мирового уровня, проводимых в России", - подчеркнул замглавы кабмина.

Скандал на Олимпиаде в Токио В субботу, 7 августа, 13-кратная чемпионка мира, том числе трехкратная абсолютная чемпионка мира, россиянка Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, уступив 0,15 балла израильтянке Линой Ашрам.

Во время выполнения заключительного упражнения Ашрам уронила ленту, но все равно получила за него второй по высоте балл. Российские эксперты считают, что судейство было нечестным.

Сборная России, представленная на Играх как команда Олимпийского комитета РФ (ОКР), дважды подавала протесты на упражнения с участием Арины и Дины Авериных (сестра Дины стала четвертой в личном многоборье). Только один из них был удовлетворен (Арине Авериной подняли балл за выступление с булавой с 27,4 до 27,8).

"Продажное судейство" и "заложница политических игрищ"

Эта ситуация вызвала резонанс как в спортивном сообществе, так и в политическом. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что судейство на Олимпийских играх в Токио было "продажным".

"Все они прекрасно видели, все понимали. Это позор всей мировой гимнастики!" - приводит его слова "Спорт-экспресс".

Милонов сравнил итоги турнира с "худшими событиями договорных матчей". Его коллега - парламентарий Борис Пайкин - считает, что Дина Аверина стала "заложницей политических игрищ".

"Для нас Дина - безусловная чемпионка. Ее мастерство, ее мужество, равно как и ее слезы станут символом российского спортивного характера", - приводит его слова ТАСС.

Пайкин отметил, что российские спортсмены на этих играх "показали фантастические результаты, подтвердив статус России как великой спортивной державы".

"Наряду с нашими олимпийскими чемпионами на Играх в Афинах мы помним Алексея Немова и несправедливое судейство его выступления. И аплодисменты зрителей, которые приветствовали истинного победителя. Такой же - непобежденной - войдет в историю и Дина Аверина", - добавил он.

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев выразил надежду, что из этих соревнований будут вынесены "нужные уроки".

"Чем больше нас будут пытаться бить, тем будем мы сильнее", - сказал он в комментарии "Чемпионату". По словам Валуева, "проблемы с судьями будут только нарастать".

"Я просто констатирую последствия накручивания, связанного с Россией. Это неизбежно, нужно к этому готовиться, мы будем в этом жить все то время пока будем стараться выстраивать повестку в мире с учетом своего мнения, которое показываем всему миру", - подчеркнул парламентарий.

В свою очередь член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв, считает, что израильтянка "не должна была быть даже на втором месте".

"К сожалению, судейство в художественной гимнастике зачастую бывает предвзятым. Может быть и политический вектор, который влияет на решение судейства Cегодня мы увидели ровную противоположность логике Олимпийских игр. Это оскорбление ко всем российским спортсменам", - сказал он "Чемпионату". По его словам, профессионалы, которые следили за соревнованиями, "в шоке от случившегося".

"Весь спортивный мир понимает, что у России несправедливо отняли золотую медаль. Да и бронзу мы должны были завоевать", - уверен депутат. Что касается второго места России и в групповом многоборье, он посчитал это "обидным и досадным поражением".

"Мы, к сожалению, так привыкли к золотым медалям, что второе и третье места воспринимаем как катастрофу. Давайте не будем считать второе место в групповом многоборье катастрофой", - отметил он.

В то же время парламентарий призвал специалистов разобраться в том, что повлияло на такой результат.

"Если это судейские ошибки, то надо обязательно отстаивать интересы сборной", - подчеркнул политик.

"Это антисудейство!"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что оценка выступлений российских спортсменок в личном многоборье нельзя назвать судейством.

"Это антисудейство! Мы видели все, весь мир все видел! Весь мир видел великолепное, уверенное, высокопрофессиональное выступление наших гимнасток. И весь мир видел, каким образом проявили себя люди, которых назвали судьями. Они, к сожалению, подвели людей, которые возложили на них эту функцию", - приводит ее слова "Спорт-экспресс".