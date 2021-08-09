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Олимпиада-2020

Рейс с российскими олимпийцами вылетел в Москву

Чемпионат.com
1 час назад

Рейс с российскими спортсменами, которые участвовали на Олимпиаде-2020, вылетел из Токио в Москву.

Рейс с российскими олимпийцами вылетел в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столицу Японии покинули женская команда по гандболу, мужская сборная России по волейболу, команды по художественной гимнастике, синхронному плаванию, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены.

В Токио осталась каратистка Анна Чернышева, которая была отправлена на карантин сразу после прилёта в Токио. Спортсменка находится в специальной гостинице, куда организаторы помещают участников Игр, у которых обнаружился коронавирус.

Победу в медальном зачёте Олимпийских игр одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Олимпиада-2020,Анна Чернышева,Мария Ласицкене,СБОРНАЯ РОССИИ,
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