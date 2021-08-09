Татьяна Тарасова: "Игры-2020 запомнятся судейским произволом"

Самым большим впечатлением от прошедшей Олимпиады, безусловно, являются соревнования по художественной гимнастике, когда у нас по сути отобрали золотые медали. Вместо того, чтобы остались в памяти великолепные выступления наших пловцов, где мы 25 лет ничего не выигрывали, стрелков и других спортсменов, запомнится судейский произвол в художественной гимнастике. Я считаю, что на этих Олимпийских играх произошла большая несправедливость. Послевкусие от этих Игр горькое.