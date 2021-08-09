Татьяна Тарасова: "Игры-2020 запомнятся судейским произволом"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги выступления российских спортсменов на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Вы знаете, я никогда не строю никаких планов, поэтому не могу сказать, хорошо мы выступили или плохо, завоевав 20 золотых медалей. Конечно, мы могли выиграть больше, но что есть, то есть.
Самым большим впечатлением от прошедшей Олимпиады, безусловно, являются соревнования по художественной гимнастике, когда у нас по сути отобрали золотые медали. Вместо того, чтобы остались в памяти великолепные выступления наших пловцов, где мы 25 лет ничего не выигрывали, стрелков и других спортсменов, запомнится судейский произвол в художественной гимнастике. Я считаю, что на этих Олимпийских играх произошла большая несправедливость. Послевкусие от этих Игр горькое.
Хочу поблагодарить наших потрясающих девушек и парней, которые одержали две победы в командном многоборье в спортивной гимнастике. Спасибо им за то счастье, что они подарили нам.
Загадывать про Париж-2024 я ничего не буду. Но скажу одно — если продолжать так относиться к тренерской профессии и к тем спортсменам, которые штурмуют олимпийский пьедестал, мешать им работать, то ничего хорошего из этого не выйдет», — сказала Тарасова «Газете.Ru».
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
Ранее серебряный призер Олимпиады-2002 по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух высказался об итогах летних Игр-2020 в Токио.