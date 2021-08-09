София Лыскун намерена завершить карьеру после провала на Олимпиаде

«Буду ли готовиться к Олимпиаде-2024? Не знаю. Скорее нет, чем да. Потому что вот так. Планирую ли завершить карьеру? Да. Эмоции от выступления ужасные, потому что выступила ужасно. Упала, исполняя третий прыжок со стойки. Конечно, ожидала чего-то большего, но получилось так, как получилось. Тренер пытался вернуть меня в соревновательное состояние. Но, скажем так, вот это состояние было потеряно после того, как я упала», – цитирует Лыскун «Суспільне».