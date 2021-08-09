Израильская гимнастка высказалась о победе над россиянками на Олимпиаде

Выигравшая золотую медаль на Олимпиаде в Токио израильская гимнастка Линой Ашрам заявила, что до сих пор не может поверить в свою победу над российскими спортсменками. Об этом пишет РИА Новости.

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Россия впервые с 1996 года осталась без золотой медали на Олимпиаде в личном многоборье по художественной гимнастике. По итогам четырех видов Линой Ашрам получила 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Тренеры сборной России заявили, что судьи намеренно занизили оценки российским гимнасткам, обратив также внимание на то, что израильтянка допустила грубую ошибку в упражнении с лентой, уронив снаряд.

По словам Линой Ашрам, она следила только за своими результатами и достижениями.

«До сих пор не могу поверить в победу на Олимпийских играх, требуется время для этого. Что касается остальных, то я слежу только за своими результатами, а на другие не обращаю внимания. Во время выступления я была сосредоточена только на своих движениях», - пояснила Ашрам.