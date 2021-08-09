Израильская гимнастка высказалась о победе над россиянками на Олимпиаде

Выигравшая золотую медаль на Олимпиаде в Токио израильская гимнастка Линой Ашрам заявила, что до сих пор не может поверить в свою победу над российскими спортсменками. Об этом пишет РИА Новости.
Россия впервые с 1996 года осталась без золотой медали на Олимпиаде в личном многоборье по художественной гимнастике. По итогам четырех видов Линой Ашрам получила 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
Тренеры сборной России заявили, что судьи намеренно занизили оценки российским гимнасткам, обратив также внимание на то, что израильтянка допустила грубую ошибку в упражнении с лентой, уронив снаряд.
По словам Линой Ашрам, она следила только за своими результатами и достижениями.
«До сих пор не могу поверить в победу на Олимпийских играх, требуется время для этого. Что касается остальных, то я слежу только за своими результатами, а на другие не обращаю внимания. Во время выступления я была сосредоточена только на своих движениях», - пояснила Ашрам.
При этом тренер израильской гимнастки Айелет Зуссман попросила дать ей возможность насладиться тем, что ее подопечная выиграла золото Олимпийских игр в Токио. Она заметила, что «это было лучшее выступление» Линой Ашрам за всю ее карьеру и выразила уверенность, что спортсменка «может получить любую медаль, какую пожелает».