Вернувшиеся из Токио олимпийцы проедут в открытых автобусах по Москве

Российские участники Олимпийский игр в Токио, приземлившиеся в понедельник, 9 августа, в аэропорту Внуково, проедут в открытых автобусах по центру Москвы. Об этом сообщает Life, который проводит прямой эфир встречи олимпийцев.
Отмечается, что российские гимнастки, синхронистки, борцы, боксеры, волейболисты и другие спортсмены проедут по Ленинскому проспекту, Большой Якиманке и Васильевскому спуску. Это будет сделано для того, чтобы как можно больше москвичей и гостей столицы смогли увидеть и поздравить участников Олимпиады.
Вечером на Васильевском спуске состоится праздничный концерт в их честь.
Ранее россиянин, болеющий за национальную сборную на Олимпиаде в Токио, встретил в аэропорту Шереметьево олимпийских чемпионов по тхэквандо Максима Храмцова и Владислава Ларина и нашел способ их отблагодарить. Он попросил Ларина пожать ему травмированную во время состязаний руку. Спортсмен сделал это, а снимающий происходящее на видео мужчина сказал: «Ребята, смотрите, я с ним».