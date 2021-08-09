Вернувшиеся из Токио олимпийцы проедут в открытых автобусах по Москве

Российские участники Олимпийский игр в Токио, приземлившиеся в понедельник, 9 августа, в аэропорту Внуково, проедут в открытых автобусах по центру Москвы. Об этом сообщает Life, который проводит прямой эфир встречи олимпийцев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что российские гимнастки, синхронистки, борцы, боксеры, волейболисты и другие спортсмены проедут по Ленинскому проспекту, Большой Якиманке и Васильевскому спуску. Это будет сделано для того, чтобы как можно больше москвичей и гостей столицы смогли увидеть и поздравить участников Олимпиады.

Вечером на Васильевском спуске состоится праздничный концерт в их честь.