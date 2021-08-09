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Олимпиада-2020

Российские олимпийцы проедут в открытых автобусах по Москве

Мослента
1 час назад

Российские участники Олимпийский игр в Токио, приземлившиеся в понедельник, 9 августа, в аэропорту Внуково, проедут в открытых автобусах по центру Москвы. Об этом сообщает Life, который проводит прямой эфир встречи олимпийцев.

Вернувшиеся из Токио олимпийцы проедут в открытых автобусах по Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что российские гимнастки, синхронистки, борцы, боксеры, волейболисты и другие спортсмены проедут по Ленинскому проспекту, Большой Якиманке и Васильевскому спуску. Это будет сделано для того, чтобы как можно больше москвичей и гостей столицы смогли увидеть и поздравить участников Олимпиады.

Вечером на Васильевском спуске состоится праздничный концерт в их честь.

Ранее россиянин, болеющий за национальную сборную на Олимпиаде в Токио, встретил в аэропорту Шереметьево олимпийских чемпионов по тхэквандо Максима Храмцова и Владислава Ларина и нашел способ их отблагодарить. Он попросил Ларина пожать ему травмированную во время состязаний руку. Спортсмен сделал это, а снимающий происходящее на видео мужчина сказал: «Ребята, смотрите, я с ним».

Олимпиада-2020,Максим Храмцов,Владислав Ларин,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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