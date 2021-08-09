Самолет с российскими олимпийцами приземлился во Внуково

Рейс с российскими спортсменами, выступавшими на Олимпиаде в Токио, с оркестром встретили в московском аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Россиян встретили их семьи и близкие. В честь возвращения домой олимпийцам вручили букеты из гортензий.

Вечером герои Олимпиады приедут на Красную площадь. У стен Кремля в честь триумфа российских атлетов состоится грандиозное шоу.