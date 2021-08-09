В Белоруссии объяснили призыв к сборной России "снять корону"

В Белорусской ассоциации гимнастики открестились от комментария в Facebook с призывом к российской сборной «снять корону».

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В ассоциации заявили, что их аккаунт взломали, и все появившиеся 8 августа сообщения не имеют к организации никакого отношения.

«Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики», - говорится в сообщении организации в Facebook.

Скандальный комментарий Белорусской ассоциации гимнастики появился под публикацией украинской судьи Лидии Виноградной, которая объяснила, почему израильтянка Линой Ашрам получила баллы выше, чем россиянка Дина Аверина. Одна из подписчиц в комментариях заявила, что Виноградная (которая не была судьей на Олимпийских играх) «засудила» российских гимнасток «только из чувства злости и зависти». В ответ Белорусская ассоциация гимнастики назвала россиянок «псевдовеликими» и призвала их «снять корону».