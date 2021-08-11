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Олимпиада-2020

Загитова поддержала российских гимнасток после скандала на Олимпиаде

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала россиянок Дину и Арину Авериных после скандала на Олимпиаде. Она обратилась к гимнасткам на своей странице в Instagram.

Загитова поддержала сестер Авериных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно быстрее пробежать, выше прыгнуть, точнее выстрелить. К сожалению, оценка судей субъективна. <...>И важно помнить, что главная оценка для наших ребят — это поддержка страны. Дина и Арина Аверины — это пример для многих девчонок нашей страны! Наша гордость! Безупречность!» — написала спортсменка.

Загитова добавила, что спорт должен быть вне политики, «он должен объединять страны, народы, людей».

Судейство в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио вызвало резонанс среди отечественных болельщиков и экспертов. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства в Токио.

Дина Аверина проиграла в борьбе за золотую награду спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Арина Аверина заняла четвертое место по итогам соревнований. Россиянки впервые за 25 лет остались без золота в художественной гимнастике.

На счету Дины Авериной 13 побед на чемпионата мира. Арина четырежды выигрывала на ЧМ.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,Алина Загитова,Станислав Поздняков,
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