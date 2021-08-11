Канделаки объяснила лишение Авериной золотой медали

"Чтобы понять, почему Дину Аверину лишили золотой медали, нужно взглянуть на медальный зачет и вспомнить, как запад создает негативный образ нашей страны. Авторы такого подхода не позволят нашей стране войти в число лидеров мирового спорта. Деморализация России должна четко проявляться в плохих результатах на крупнейших международных соревнованиях. Когда стало очевидно, что российские спортсмены, несмотря ни на что, побеждают, им пришлось жульничать, как за покерным столом", - написала Канделаки в Twitter.