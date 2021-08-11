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Олимпиада-2020

Канделаки объяснила, почему Аверину лишили золота на Олимпиаде-2020

Газета.Ru
30 минут назад

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала, почему гимнастку Дину Аверину лишили золотой медали на Олимпийских играх - 2020 в Токио.

Канделаки объяснила лишение Авериной золотой медали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Чтобы понять, почему Дину Аверину лишили золотой медали, нужно взглянуть на медальный зачет и вспомнить, как запад создает негативный образ нашей страны. Авторы такого подхода не позволят нашей стране войти в число лидеров мирового спорта. Деморализация России должна четко проявляться в плохих результатах на крупнейших международных соревнованиях. Когда стало очевидно, что российские спортсмены, несмотря ни на что, побеждают, им пришлось жульничать, как за покерным столом", - написала Канделаки в Twitter.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Леной Ашрам (107,800).

Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100). После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Также во время Олимпиады иностранные атлеты и политики заявляли, что российских спортсменов не должно быть на соревнованиях из-за допинговых скандалов в стране.

Ранее украинская судья Лидия Виноградная высказалась о действующих правилах в художественной гимнастике.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,Тина Канделаки,
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