Обнявшаяся с Ласицкене украинская легкоатлетка объяснилась

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснила, почему обняла россиянку Марию Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

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Спортсменка сказала, что решила поздравить соперницу с победой, а в ее жесте не было политической позиции.

«У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали», — добавила Магучих.

Украинка также заявила, что критика сделала ее сильнее.

11 августа вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов заступился за Магучих. Он отметил, что спортсмены не виноваты в сложившейся политической ситуации.