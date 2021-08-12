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Олимпиада-2020

Обнявшаяся с россиянкой Ласицкене украинская легкоатлетка Магучих объяснилась

Lenta.ru
1 час назад

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснила, почему обняла россиянку Марию Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Обнявшаяся с Ласицкене украинская легкоатлетка объяснилась
Фото: ТАССТАСС

Спортсменка сказала, что решила поздравить соперницу с победой, а в ее жесте не было политической позиции.

«У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали», — добавила Магучих.

Украинка также заявила, что критика сделала ее сильнее.

11 августа вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов заступился за Магучих. Он отметил, что спортсмены не виноваты в сложившейся политической ситуации.

7 августа Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в прыжках в высоту. Она отпраздновала победу на Олимпиаде вместе с Магучих, которая заняла третье место. Спортсменки, завернутые в флаги своих команд, дважды обнялись после соревнований. После этого некоторые украинцы в соцсетях затравили Магучих.

Олимпиада-2020,Легкая атлетика,Мария Ласицкене,Игорь Лысов,
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