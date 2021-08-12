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Олимпиада-2020

«Не хочется работать после такого»: тренер Магучих о травле за фотографию

News.ru
34 минуты назад

Татьяна Степанова, тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих заявила, что не хотела работать после той травли, с которой столкнулась её ученица из-за фотографии с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио. Слова специалиста приводит «Суспільне».

«Не хочется работать после такого»: тренер Магучих о травле за фотографию
Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look PressOliver Weiken/dpa/Global Look Press

Мне даже тренером не хочется работать после такого. У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину. Ярославу учила тоже. Мы приезжали в разные страны, и я всегда говорила, какая у нас прекрасная страна, как хорошо мы живём, — сказала Степанова.

Она добавила, что старалась оградить спортсменку от стресса, а подобные сообщения — это большой удар. При этом Степанова сама эмоционально реагировала на травлю.

Я там не плакала, а здесь плачу, — подчеркнула тренер.

7 августа Магучих стала бронзовой призёркой Олимпиады в прыжках в высоту. После она обнялась и отпраздновала успех с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. В соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток.

После этого сообщалось, что Магучих затравили в соцсетях из-за фото с Ласицкене. А затем её вызвали для объяснений в Минобороны Украины. Но дело не ограничилось только социальными сетями. Спортсменку назвали биомусором экс-депутаты. Одной из них стала Ирина Фараон. По её мнению, Магучих подтвердила, что Россия и Украина являются одним народом, о чём говорит президент РФ Владимир Путин. В НОК Украины призвали перестать смешивать политику и спорт.

Спортсменка уже прокомментировала происходящее вокруг её персоны. По её словам, в сделанной фотографии не было никакого политического подтекста.

Олимпиада-2020,Легкая атлетика,Мария Ласицкене,Татьяна Степанова,Владимир Путин,Министерство обороны,
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