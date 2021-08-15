Израильтянка Ашрам: пусть говорят, что хотят, золото мое

"Не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это золото принадлежит мне с Айелет и всей нашей команде. Пусть говорят, что хотят. Я довольна тем, чего мы достигли. На чемпионате мира 2018 года ошибку с лентой допустила Дина, но всё равно победила меня. Мы не сказали ни слова. Это судейство, это Олимпиада. То есть самое справедливое судейство, которое может быть.