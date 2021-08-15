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Олимпиада-2020

Израильтянка Ашрам: пусть говорят, что хотят, золото принадлежит мне

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастики из Израиля Линой Ашрам отреагировала на критику, которая обрушилась на нее после Игр-2020 в Токио.

Израильтянка Ашрам: пусть говорят, что хотят, золото мое
Фото: ReutersReuters

По словам Ашрам, она знала, что сможет завоевать медаль на Играх-2020, но не могла представить, что награда будет золотой. Израильтянка понимала, что потеря ленты во время выступления могла сказаться на судейской оценке.

После упражнения тренер израильской гимнастки сказала своей подопечной, что уровень сложности очень высок и ошибка не должна сильно сказаться на решении судей.

"Не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это золото принадлежит мне с Айелет и всей нашей команде. Пусть говорят, что хотят. Я довольна тем, чего мы достигли. На чемпионате мира 2018 года ошибку с лентой допустила Дина, но всё равно победила меня. Мы не сказали ни слова. Это судейство, это Олимпиада. То есть самое справедливое судейство, которое может быть.

Я также слышала, что Дина сказала, что это не моя вина. Негативные комментарии в соцсетях? Они не привыкли к поражениям, их гимнастки всегда побеждают, и вдруг это случилось. Возможно, они думали, что золото у них в кармане", — приводит слова Ашрам Israelhayom.

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что ему обидно за серебро гимнастки Авериной.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,Ирина Винер,Александр Овечкин,
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