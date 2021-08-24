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Олимпиада-2020

Украинским паралимпийцам сказали уйти с церемонии открытия, чтобы не стоять с россиянами

Чемпионат.comиещё 4
1 час назад

Руководитель ПОКР Украины сказал спортсменам уйти с церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио, чтобы не находиться рядом с российскими паралимпийцами.

Не место рядом с россиянами: украинским паралимпийцам приказали уйти с церемонии открытия Игр
Фото: LINTAO ZHANG/GETTY IMAGESLINTAO ZHANG/GETTY IMAGES

«Хоть стой, хоть падай. Наши спортсмены сообщают. Рядом со сборной Украины расположилась российская команда. Естественно, мы поприветствовали украинскую делегацию и так далее. А дальше началось. Руководитель Паралимпийского комитета Украины в приказном порядке дал своим спортсменам команду уходить. Дескать, всем надо отдыхать, потому что рядом представители сборной России. Это вообще что происходит? Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти спортивным руководителям Украины?», — сказал Дмитрий Губерниев во время эфира на «Матч ТВ».

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Олимпиада-2020,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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