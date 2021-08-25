Путин наградил медалью гимнастку Арину Аверину

Ранее стало известно, что предпоследний день Олимпиады-2020 заставил седеть раньше времени. Сначала наши богини в художественной гимнастике в квалификации командного многоборья стали вторыми, уступив болгаркам, которые уронили булаву. Затем в финале личного многоборья Дина и Арина Аверины, показав класс, получили оценки, не соответствующие действительности.