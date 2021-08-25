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Олимпиада-2020

«За заслуги перед Отечеством»: Путин наградил гимнастку Арину Аверину

News.ruиещё 1
57 минут назад

Президент РФ Владимир Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наградил медалью гимнастку Арину Аверину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Награда 23-летней москвичке досталась за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

На Олимпиаде в Токио в личном многоборье Арина Аверина показала четвёртый результат, её сестра Дина выиграла серебро. Победила не без скандала израильтянка Линой Ашрам, в России выигрыш связали с нечестным судейством.

За свою спортивную карьеру Арина Аверина завоевала четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира, девять золотых и одну бронзовую медаль чемпионатов Европы. Её сестру Дину после Олимпиады в Токио наградили орденом Дружбы.

Ранее стало известно, что предпоследний день Олимпиады-2020 заставил седеть раньше времени. Сначала наши богини в художественной гимнастике в квалификации командного многоборья стали вторыми, уступив болгаркам, которые уронили булаву. Затем в финале личного многоборья Дина и Арина Аверины, показав класс, получили оценки, не соответствующие действительности.
Олимпиада-2020,Дина Аверина,Владимир Путин,
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